FC St. Pauli - FC Schalke 04 : | 2. Runde

Pokal: St. Pauli trifft auf 'neues' Schalke und will in die nächste RundeAm Dienstagabend empfängt Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli Ligakonkurrent FC Schalke 04 zur zweiten Runde im DFB-Pokal am Millerntor. Trainer Fabian Hürzeler warnt vor dem neuen Stil der 'Königsblauen'. Weiterlesen ⮕

FC St. Pauli: Wird Torwart-Routinier Burchert gegen Schalke spielen?Am Montag gab’s beim Abschluss-Training des FC St. Pauli schon vor dem Pokalspiel gegen Schalke (Dienstag, 18 Uhr, live bei Sky) etwas zu feiern. Torwart-Routinier Sascha „Beucke“ Burchert, der älteste Spieler im Kader der Kiez-Kicker, bekam viele Gratulationen zum 34. Geburtstag. Die große Frage: Bekommt Burchert von seinem Trainer Fabian Hürzeler (30) auch noch ein spezielles Geschenk – nämlich einen Einsatz im Cup-Kracher gegen Schalke? Weiterlesen ⮕

St. Pauli bereitet sich auf das DFB-Pokal-Spiel gegen Schalke 04 vorSt. Pauli bereitet sich auf das DFB-Pokal-Spiel gegen Schalke 04 vor und ist motiviert, den Fans einen Sieg zu schenken. Weiterlesen ⮕

St. Pauli trifft auf Schalke 04 im DFB-PokalVor dem Wiedersehen im DFB-Pokal hat sich einiges verändert. St. Pauli ist auf Platz eins der Tabelle gesprungen, während Schalke 04 nach vier Niederlagen in Serie auf Platz 16 abgestürzt ist. Weiterlesen ⮕

Hamburg & Schleswig-Holstein: 'Eine enorme Qualität': Pauli-Trainer warnt vor SchalkeDas Zweitliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli und Schalke 04 war im September eine klare Angelegenheit. Vor dem Wiedersehen im DFB-Pokal hat sich aber einiges verändert. Weiterlesen ⮕

SpVgg Greuther Fürth : | 2. RundeAufstellung und Formation zum Spiel FC 08 Homburg - SpVgg Greuther Fürth Weiterlesen ⮕