FC Schalke 04 erwägt Verkauf der Veltins-Arena im Falle des Abstiegs

Der FC Schalke 04 überlegt im Falle des Abstieg s aus der 2. Bundesliga wohl den Verkauf des Stadions. Während der Zweitligist gegen den Abstieg kämpft, bereitet man sich im Hintergrund wohl schon auf diesen Worst Case vor. Laut ' Sport Bild' prüft der Klub den Verkauf der Veltins-Arena , um letztlich aufgrund der hohen Schulden last überhaupt die Lizenz für die 3. Liga zu bekommen.

Erst kürzlich wurde Schalkes Finanzbericht veröffentlicht, aus dem geht hervor, dass ein Abstieg des Traditionsklubs aus Gelsenkirchen existenzbedrohend wäre. Alleine die Personalkosten für das zurückliegenden Geschäftsjahr betrugen auf Schalke 73 Millionen Euro und damit erheblich mehr als bei zahlreichen Erstligisten. Ein Verkauf der Spielstätte könnte daher möglicherweise das letzte Faustpfand beim möglichst schnellen Schuldenabbau sein, wie es im Bericht heißt. Triebfeder hinter den möglichen Plänen, die Veltins-Arena zu verkaufen, soll der neue CEO Matthias Tillmann sein

