FC Rot-Weiß Erfurt verliert erneut und verpasst den Dreier

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat das Siegen verlernt! Zum achten Mal in Folge verpassten die Thüringer den Dreier, verloren beim SV Babelsberg mit 1:3. RWE-Angreifer Artur Mergel fand deutliche Worte: „Es ist ärgerlich, jede Woche auf den Sack zu bekommen. Irgendwann reicht es. Das tut einfach weh, ist ein scheiß Gefühl.“erneut alles in der eigenen Hand. Sie führten durch einen Treffer von Michael Seaton mit 1:0 (24.).Doch dann passierte, was immer passiert, wie Mergel erklärt: „Wir pennen.

Wir denken einfach, das wird schon. Aber du musst eben in jeder Aktion 100 Prozent geben, sonst kriegst du solche Gegentore.“Und wie: Lucas Zeller holte Daniel Frahn von den Beinen und der Babelsberger versenkte den Elfer frech per Lupfer in die Mitte (33.). Und zwei Minuten später knallte Tahsin Cakmak die Kugel von der Strafraumkante flach ins Eck, 2:1 (35.). Nach dem Seitenwechsel versuchte Erfurt, noch zum Ausgleich zu kommen. Doch das Tor traf nur der Gastgeber: erneut Frahn zum 3:1-Endstand (54.)

FC Rot-Weiß Erfurt Siegen Verlernt Thüringen SV Babelsberg Niederlage Artur Mergel

