FC Liverpool verliert gegen Crystal Palace und verpasst Tabellenspitze

Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat im Titelkampf der Premier League den nächsten herben Rückschlag kassiert. Die Gunners um Kai Havertz verlieren vor dem CL-Rückspiel gegen die Bayern die Tabellenspitze .

Nach der Pause spielte nur noch Liverpool und drückte auf den Ausgleich, eine Woche nach dem 2:2 bei Manchester United haperte es aber gewaltig an der Chancenverwertung. Crystal Palace liegt weiter auf Rang 14. Vor Anpfiff an der Anfield Road war der 97 Hillsborough-Opfer gedacht worden. Am Montag jährt sich die Stadionkatastrophe zum 35. Mal.

FC Liverpool Crystal Palace Premier League Jürgen Klopp Tabellenspitze

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Sky Sport News HD / 🏆 15. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Liverpool kassiert herben Rückschlag im Titelrennen durch Niederlage gegen Crystal Palace - Auch Arsenal patztDer FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat im Titelkampf der Premier League den nächsten herben Rückschlag kassiert.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

FC Liverpool verliert gegen Crystal PalaceDer FC Liverpool hat in der Premier League gegen Crystal Palace mit 0:1 verloren und damit im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft weiter an Boden verloren.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

FC Liverpool verliert gegen Crystal PalaceDer FC Liverpool hat im Titelkampf der Premier League eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Crystal Palace verloren die Reds mit 0:1 und sind nun nur noch Dritter in der Tabelle.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

FC Liverpool kassiert herben Rückschlag im Titelrennen durch Niederlage gegen Crystal Palace - Klopp-Team rutscht abDer FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat im Titelkampf der Premier League den nächsten herben Rückschlag kassiert.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

FC Liverpool verliert gegen Crystal Palace in der Premier LeagueDer FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat im Titelkampf der Premier League den nächsten herben Rückschlag kassiert.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Premier League live: FC Liverpool - Crystal Palace am Sonntag ab 15:00 im TickerHolen Sie sich die neuesten Fußball Updates auf Eurosport. Verfolgen Sie FC Liverpool - Crystal Palace London live am 14/04/2024. Ergebnisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »