FC Liverpool verliert gegen Crystal Palace

Der FC Liverpool hat wenige Tage nach dem enttäuschenden 0:3 in der Europa League gegen Atalanta Bergamo den nächsten empfindlichen Dämpfer kassiert. Das Team von Trainer Jürgen Klopp verlor in der Premier League 0:1 gegen Crystal Palace und damit weiter an Boden im Rennen um die englische Fußball- Meisterschaft . Das entscheidende Tor für die von Ex-Bundesliga-Coach Oliver Glasner trainierten Gäste erzielte Eberechi Eze in der 14. Minute.

Da Manchester City tags zuvor bereits vorgelegt und mit 5:1 gegen Luton Town gewonnen hatte, beträgt Liverpools Rückstand auf den Spitzenreiter nun zwei Zähler. Nach einer verhaltenen Anfangsphase überrumpelte Eze die LFC-Defensive, die in dieser Sequenz überhaupt keinen Zugriff bekam. Danach wurden die Hausherren zwar stärker.

