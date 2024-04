FC Liverpool übernimmt Tabellenspitze der Premier League

Der FC Liverpool übernimmt wieder die Tabellenspitze der Premier League . Das Team von Trainer Jürgen Klopp muss dafür gegen das Schlusslicht aber hart arbeiten, nach einem kuriosen Eigentor droht sogar ein im engen Titelrennen möglicherweise teurer Punktverlust. Dann schlägt es mächtig ein. Der FC Liverpool ist alter und neuer Fußball-Spitzenreiter in der englischen Premier League .

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp feierte einen hart erkämpften, aber hochverdienten 3:1 (1:0)-Sieg gegen Tabellenschlusslicht Sheffield United. Durch den Erfolg im eigenen Stadion verdrängten die Reds den FC Arsenal nach 24 Stunden wieder von der Tabellenspitze. Darwin Núñez (17. Minute), Alexis Mac Allister (76.) und der eingewechselte Cody Gakpo (90.) sorgten mit ihren Treffern für ausgelassenen Jubel im Stadion Anfield. Ein kurioses Eigentor zum Ausgleich durch Conor Bradley, der den Ball nach einer Kopfballvorlage Sheffields mit der Hacke durch die Beine von Torwart Caoimhín Kelleher lenkte (5

