Ob England, Italien, Niederlande oder Schottland: An diesem Fussball-Wochenende stehen mehrere Duelle auf den europäischen Spielplänen, die sowohl auf dem Platz als auch unter den Fans für viel Action sorgen werden. FC Liverpool - Manchester United In der Premier League begegnen sich am Sonntag (16:30 Uhr/LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport Premier League ) der FC Liverpool und Manchester United zum 178. Mal.

Während die Mannschaft um Jürgen Klopp nach einem Arbeitssieg am Donnerstagabend gegen Sheffield wieder die Tabellenführung übernehmen konnte, verloren die Red Devils in einer spektakulären Partie mit 3:4 gegen Chelsea und stehen lediglich auf Platz 6. Die letzten Begegnungen der beiden Klubs versprechen allerdings Besonderes: Nach der denkwürdigen 0:7-Niederlage im vergangenen Jahr schmiss United die Reds zuletzt aus dem FA-Cup; Liverpools Traum vom Quadruple ist somit begrabe

Fußball Premier League FC Liverpool Manchester United

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportDE / 🏆 116. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Manchester United nur Remis gegen FC Brentford - Newcastle United holt spektakulären Sieg gegen West Ham UnitedManchester United hat am 30. Spieltag der Premier League im Kampf um die Europapokal-Plätze an Boden verloren.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Premier League: Liverpool-Star schießt gegen Manchester CitySchon vor dem Premier-League-Gipfel zwischen Liverpool und Manchester City geht es zur Sache!

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Premier League: Wo läuft Liverpool gegen Manchester City im TV?Vorentscheidung um den Premier-League-Titel? So sehen Sie Liverpool - ManCity live im TV.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Premier League: Spektakel-Remis zwischen Liverpool und Manchester City​Das vorerst letzte Duell zwischen Jürgen Klopp und Pep Guardiola endet ohne Sieger. Im Topspiel der Premier League trennen sich Liverpool und Manchester City 1:1. Damit bleibt Arsenal Spitzenreiter – und der Meisterschaftskampf in England enorm spannend.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Manchester United - FC Liverpool : | ViertelfinaleInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel Manchester United - FC Liverpool

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Manchester United - FC Liverpool : | ViertelfinaleLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Manchester United - FC Liverpool

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »