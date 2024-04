FC Liverpool erobert Tabellenspitze zurück

Der FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp haben durch einen mühevollen Sieg am 31. Spieltag der englischen Premier League gegen Schlusslicht Sheffield United die Tabellenspitze vom FC Arsenal zurückerobert. Beim 3:1 (1:0)-Erfolg der Reds bewahrten ein Distanzhammer von Alexis Mac Allister (76.) und ein Kopfballtor von Cody Gakpo (90.) die Reds vor einem Ausrutscher. Das 1:0 durch Darwin Nunez (17.) verdankte das Klopp-Team dem gegnerischen Keeper Ivo Grbic.

Ein Passversuch des Kroaten wurde an der Strafraumgrenze vom heranstürmenden Angreifer geblockt und trudelte ungehindert über die Torlinie. Der Ausgleich fiel etwas unglücklich durch ein Eigentor von Youngster Conor Bradley (58.). Kurz vor Ende scheiterte Mac Allister (85.) mit einem direkten Freistoß noch an der Latte. Meisterkampf bleibt spannendKlopp wird den LFC am Saisonende nach neun Jahren verlassen. Zum Abschied soll der zweite Meistertitel unter dem 56-Jährigen he

