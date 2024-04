FC Liverpool erobert Tabellenführung zurück

Nach nur einem Tag steht der FC Liverpool wieder auf Platz eins der Premier-League-Tabelle. Gegen Sheffield gewinnt die Klopp-Elf hochverdient, muss aber lange zittern. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp feierte einen hart erkämpften, aber hochverdienten 3:1 (1:0)- Sieg gegen Tabellenschlusslicht Sheffield United . Durch den Erfolg im eigenen Stadion verdrängten die Reds den FC Arsenal nach 24 Stunden wieder von der Tabellenspitze. Darwin Núñez (17. Minute), Alexis Mac Allister (76.

) und der eingewechselte Cody Gakpo (90.) sorgten mit ihren Treffern für ausgelassenen Jubel im Stadion Anfield. Ein Eigentor zum Ausgleich durch Conor Bradley (58.) hatte die Stimmung auf den Rängen zwischenzeitlich gedämpft und dem gut mitspielenden Abstiegskandidaten Sheffield Hoffnung gemacht

FC Liverpool Premier League Tabellenführung Sieg Sheffield United

