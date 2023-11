FC Ingolstadt 04 - Borussia Dortmund II : | 14. Spieltag

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

Hinweis zur Verarbeitung deiner auf dieser Webseite erhobenen Daten in den USA: Wir weisen dich darauf hin, dass bezogen auf einzelne Cookies und Dienstleister eine Verarbeitung deiner Daten in den USA erfolgt. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KICKER_BL: Borussia Dortmund - Bayern München : | 10. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel Borussia Dortmund - Bayern München

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen ⮕

WESERKURIER: Talent Paris Brunner vor Rückkehr ins Training bei Borussia DortmundDas suspendierte Stürmertalent Paris Brunner steht offenbar vor einer Rückkehr in den Trainings- und Spielbetrieb bei Borussia Dortmund. Eine Bestätigung des Vereins wird erwartet.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕

EUROSPORT_DE: BVB: Mats Hummels und Gregor Kobel von Borussia Dortmund einsatzfähig für Hoffenheim-MatchBundesligist Borussia Dortmund kann im DFB-Pokal gegen Hoffenheim wohl wieder auf Torhüter Gregor Kobel und Mats Hummels setzen.

Herkunft: Eurosport_DE | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Vor Pokalduell mit Hoffenheim: Borussia Dortmund ist gewarntNach den umkämpften Partien in Newcastle und Frankfurt steht für den BVB ein weiterer Kraftakt an. Pokalgegner Hoffenheim schlägt sich auswärts derzeit prächtig.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

SKYSPORTDE: Uli Hoeneß über Thomas Tuchel, Manuel Neuer, Transfers und Borussia DortmundUli Hoeneß hat sich gegenüber Sky zum Comeback von Manuel Neuer geäußert. Außerdem sprach der Ehrenpräsident des FC Bayern München über das Titelrennen, den Klassiker gegen den BVB, Thomas Tuchel sowie das Wintertransferfenster.

Herkunft: SkySportDE | Weiterlesen ⮕

SKYSPORTDE: Joshua Kimmich erhält erste Rote Karte vor Prestige-Duell gegen Borussia DortmundBayern-Star Joshua Kimmich wurde zum ersten Mal in seiner Karriere mit einer Roten Karte vom Platz gestellt. Dies geschah ausgerechnet vor dem wichtigen Spiel gegen Borussia Dortmund. Kimmich ärgert sich über sein eigenes Fehlverhalten und gesteht den Fehler ein. Experten wie Lothar Matthäus und Thomas Tuchel kritisieren Kimmichs Entscheidung, den Ball zu dribbeln und fordern eine bessere Lösung in der Defensive.

Herkunft: SkySportDE | Weiterlesen ⮕