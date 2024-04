FC Bayern wird in der Champions League in Lostopf 1 sein

Seit der Saison 2015/16 werden die Meister der europäischen Top-Ligen bei der Champions-League-Auslosung in Lostopf 1 untergebracht. In der kommenden Saison wird dieses Privileg dennoch dem FC Bayern zukommen.Ab der kommenden Saison ist in der Champions League kaum noch etwas so, wie es einmal war. Nach der großen Reform der UEFA werden in der kommenden Saison erstmals 36 Teams an den Start gehen und die Gruppenphase in einem neu kreierten Liga-System bestreiten.

Gesetzt sind fortan neben dem aktuellen Champions-League-Sieger die acht besten Teams nach dem UEFA-Koeffizienten. Dieser setzt sich aus den Leistungen der Klubs in den europäischen Wettbewerben zusammen. In die Wertung fließen die vergangenen fünf Spielzeiten ein. RB Leipzig darf als Ranglisten-Siebter hingegen auf Lostopf 1 hoffen, während der BVB als 13. wie Leverkusen wohl in Topf 2 landet.

FC Bayern Champions League Lostopf 1 UEFA-Koeffizient Reform

