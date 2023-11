FC Bayern vor Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund

04.11.2023 11:16:00 BR24 2 min.

Nach dem 8:0-Kantersieg gegen Darmstadt herrschte große Euphorie in München. Doch sie hielt nicht lange. Nur vier Tage später folgte, dazu vergrößerte sich das bayerische Lazarett durch den Ausfall von Mathijs de Ligt (Innenbandteilriss im Knie). Joshua Kimmich ist nach seiner NotbremseDazu kommen die Abwehrprobleme: Bei der 1:2-Pokalpleite geriet die Defensive gegen den Drittligisten Saarbrücken zeitweise gehörig ins Schlingern - nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Es hätte vermutlich kaum schlechtere Vorzeichen für den FC Bayern geben können vor dem Spitzenspiel in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund am Samstag (Bei einem Sieg im Spitzenspiel würde der BVB am Rivalen aus dem Süden vorbeiziehen. In der Saison ließen die Münchner gegen Titel-Rivalen Punkte liegen: zu hause gegen(zweimal 2:2). Der Rekordmeister hat hinter Leverkusen aktuell nur die Rolle des Verfolgers. Dazu kommt, dass das Team von Trainer Tuchel nur selten über 90 Minuten überzeugen kann. Auch beim Kantersieg gegen Darmstadt wachten Sané, Kane und Co. erst in den zweiten 45 Minuten auf. Aber angeschlagene Boxer sind bekanntlich die gefährlichsten - und das bewies sich auch in der jüngeren Geschichte des deutschen Clásicos. Immer, wenn der FCB im direkten - wie auch im Fernduell - mit dem BVB gefordert war, lieferte er. Und das auch in Situationen, in denen keiner mehr auf die Münchner setzte