Der FC Bayern hat den ersten Transfer für den kommenden Sommer eingetütet. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstagmittag bekannt gab, wechselt der 17 Jahre alte Außenbahnspieler Nestory Irankunda vom australischen Klub Adelaide United in die bayrische Landeshauptstadt. Die Geschichte erinnert zwangsläufig an einen gewissen Alphonso Davies. Eurosport stellt Irankunda vor.Nestory Irankunda kommt vom australischen Erstligisten Adelaide United an die Isar.

Ein Vorgriff auf den Sommer, Irankunda ist aktuell noch 17 Jahre alt und darf – so die Statuten Down Under – erst als Volljähriger (Irankunda wird im Februar 18) nach Europa wechseln. In der bayrischen Landeshauptstadt unterschreibt Irankunda laut FCB-Pressemitteilung 'einen langfristigen Vertrag', bezüglich einer Ablösesumme machte der deutsche Rekordmeister keine Angaben. Diese soll dem Vernehmen nach bei bis zu drei Millionen Euro liege

