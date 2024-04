FC Bayern verliert gegen Heidenheim

Der FC Bayern führt zur Pause mit 2:0 in Heidenheim , hat alles im Griff – und fällt dann auseinander. Die Münchner Blamage im Ticker zum Nachlesen.Müller – Traoré, Mainka, Gimber, Föhrenbach (46. Busch) – Schöppner (46. Sessa), Maloney – Dinkci (90. Pick), Beck (46. Pieringer), Beste (76. Thomalla) – Kleindienst– Thomas Tuchels FC Bayern versinkt im Schlamassel: Drei Tage vor dem Champions-League - Viertelfinale erweist sich der Aufsteiger Heidenheim als zu stark für die Münchner.

Einer guten ersten Halbzeit lässt der Rekordmeister einen erschreckend schwachen zweiten Durchgang folgen und gibt einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. In der zweiten Halbzeit ist der 1. FC Heidenheim nicht wiederzuerkennen und spielt zielstrebig nach vorne. Die Bayern-Defensive wird löchrig und bietet den Gastgebern eine Menge Platz zum Kombinieren – die Schmidt-Elf weiß das zu nutzen. Auch die Bayern hatten in der zweiten Hälfte beste Chancen, sowohl Tel als auch Kane ließen sie aber liege

