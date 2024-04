FC Bayern sucht Nachfolger für Trainer Thomas Tuchel

Der FC Bayern sucht einen Nachfolger für den im Sommer scheidenden Trainer Thomas Tuchel . Nach Sky Informationen hat sich der FC Bayern festgelegt: Julian Nagelsmann soll zurückkehren. Die Mehrzahl der Sky User befürworten eine Sensations-Rückkehr des Bundestrainer s. Die Rückkehr von Julian Nagelsmann zum FC Bayern nimmt konkrete Formen an.

Sollte es zu einem Comeback von Nagelsmann an der Säbener Straße kommen, würde eine knappe Mehrheit der Sky User es als gute Idee empfinden. Knapp 20.000 haben abgestimmt . 58 Prozent befürworten eine Rückkehr des 36-Jährigen bei den Roten. 42 Prozent von Euch sind eher skeptisch.

Lothar Matthäus bewertet die Entscheidung des FC Bayern, weiter mit Trainer Thomas Tuchel zu arbeitenLothar Matthäus bewertet in seiner Kolumne die Entscheidung des FC Bayern, weiter mit Trainer Thomas Tuchel als Trainer zu arbeiten. Der Sky Experte blickt auf das Champions-League-Viertelfinale beim FC Arsenal und die Kaderplanung beim deutschen Rekordmeister. Thomas Tuchel wird nach der Niederlage in Heidenheim weiter auf der Bank des FC Bayern sitzen. Ich finde, dass ein neuer Impuls für die letzten Spiele gutgetan hätte, aber anscheinend gab es keine Alternative. Einer wie Hermann Gerland, der den Verein kennt, ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr so einfach wie früher, als Uli Hoeneß bei Jupp Heynckes angerufen hat und der sich in den Flieger nach München gesetzt hat. Tuchel kann beim FC Bayern nichts mehr bewirkenIch habe das Gefühl, dass Tuchel beim FC Bayern nichts mehr bewirken kann. Zu viel Porzellan wurde zerbrochen, zu viel ist in den vergangenen zwölf Monaten zwischen dem Trainer und der Mannschaft vorgefallen

