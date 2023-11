FC Bayern: Suche nach defensivem Sechser nimmt Fahrt auf

Die beim FC Bayern nie ganz erlahmte Suche nach einem defensiv orientierten Sechser nimmt wieder Fahrt auf. Die verheißungsvollen Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß stimmen Cheftrainer Thomas Tuchel optimistisch, sein lang gehegter Wunsch nach einer "holding six" dürfe im Winter in Erfüllung gehen. Ein Blick auf das Für und Wider der heißesten Kandidaten auf einen Wechsel nach München.

"Unser Trainer kriegt bei uns alles, was notwendig ist", versprach Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß Ende Oktober bezüglich möglicher Neuverpflichtungen im Winter. Sollte der 71-Jährige sein Wort halten, "wird es teuer für ihn", hatte Thomas Tuchel daraufhin scherzhaft reagiert. Sein bis lang nicht wahr gewordener Wunsch nach einer "holding six", also einem defensiv orientierten Sechser, ist nach wie vor ungebrochen. Im Sommer dürfte das Ansinnen des Cheftrainers endlich in die Tat umgesetzt werden. Denn die Problematik auf der Sechser-Position ist immer noch akut. Neben Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer fehlt es an qualitativem Ersat





Eurosport_DE » / 🏆 89. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Suche nach dem Glücklichsein: 15 Fragen, die du dir stellen solltestBin ich glücklich oder müsste ich etwas ändern? Eine Frage, die man im alltäglichen Einerlei viel zu oft aus dem Blickfeld verliert.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

Matthäus schlägt Bayern-Trainer Tuchel überraschende Sechser-Lösung vorVor dem Topspiel zwischen Bayern und Dortmund wünscht sich Lothar Matthäus einen Einsatz von Matthijs de Ligt - und das in ungewohnter Position. Außerdem sieht er den BVB vor heimischer Kulisse nicht im Nachteil, auch der Trend spreche für die Dortmunder.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Neuer Sechser-Kandidat für Bayern - das ist dran an Palhinha-Alternative ZubimendiAuf der Suche nach einer Alternative für das defensive Mittelfeld beim FC Bayern könnte nach SPORT1-Informationen nun ein spanischer Nationalspieler in Diensten von Real Sociedad in den Fokus rücken.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Martin Zubimendi: FC Bayern befasst sich mit 'Sechser' aus Spanien - Reschke verteidigt formschwächelnden KimmichDeclan Rice und João Palhinha standen auf der Liste, doch aus diesen Transfers wurde beim FC Bayern im Sommer nichts. Angeblich denken die Münchner nun über einen spanischen Abräumer nach. Derweil wird weiter über Anführer Joshua Kimmich debattiert.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Bayern: Bayern sucht den Lotto-Millionär: Die Zeit drängtAktuelle Nachrichten aus Bayern

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Bayern: Frost in der Nacht: Die Wetteraussichten für BayernWarm anziehen und die Pflanzen reinräumen: Es wird in Teilen Bayerns frostig in der kommenden Nacht. Zuvor dürfen sich die meisten aber noch mal über Sonne und milde Temperaturen freuen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »