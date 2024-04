FC Bayern spielt gegen 1. FC Heidenheim

Der FC Bayern spielt am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim. Hier bekommst Du alle Infos zur Partie sowie Übertragung im TV und Livestream bei Sky. Der FC Bayern München ist zu Gast beim Aufsteiger: Am 28. Spieltag treffen die Münchner auf den 1. FC Heidenheim. Das erste Duell in der Bundesliga haben die Bayern im November mit 4:2 gewonnen. Schon damals stand der Rekordmeister nicht auf dem ersten Tabellenplatz.

Die Münchner lagen zwei Punkte hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen, sieben Spieltage vor Schluss sind es mittlerweile 13 Zähler Abstand. Der Aufsteiger schlägt sich gut in seiner ersten Saison überhaupt im Fußball-Oberhaus: aktuell steht das Team von Frank Schmidt auf Rang elf mit zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat Leverkusen bereits zur Meisterschaft gratulier

Bayern München hat vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen. Kapitän Manuel Neuer, Leroy Sane, Kingsley Coman, der erkrankte Aleksandar Pavlovic und Noussair Mazraoui fallen laut Trainer Thomas Tuchel aus. Auch Sacha Boey und Bouna Sarr stehen noch nicht zur Verfügung.

Die Aufholjagd wurde vorerst gestoppt! Im Landesduell mit Aufsteiger Heidenheim (3:3) ließ der VfB Stuttgart Punkte liegen - und wird dennoch Vizemeister?

Der FC Bayern München gab beim 0:2 vor heimischer Kulisse gegen Borussia Dortmund einmal mehr in dieser Saison ein erschreckendes Bild ab. Coach Thomas Tuchel und einige Spieler schwenkten bereits die weiße Meisterflagge. Ein Umbruch im Sommer scheint unausweichlich - nicht nur auf der Trainerposition. Doch wie groß fällt das Projekt 'Tabula Rasa' in München tatsächlich aus?

„Hätte, hätte Fahrradkette", sagte schon Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn und er hatte recht.

