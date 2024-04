FC Bayern plant Zukunft auf der Torhüter-Position

Der FC Bayern plant die Zukunft auf der Torhüter -Position. Uli Hoeneß hat wohl einen Favoriten für die Nachfolge von Manuel Neuer ., den der FC Bayern in der aktuellen Saison an den VfB Stuttgart verliehen hat. Im Schwabenland zeigt der gebürtige Paderborner starke Leistungen und zählt zu den Führungsspielern.-Podcast „Bayern-Insider“ heißt, ist man an der Säbener Straße von Nübels Entwicklung „beeindruckt“.

Und noch viel wichtiger: Uli Hoeneß ist „sehr angetan“ und soll ein Fan des 27-Jährigen sein. Der Ehrenpräsident ist Aufsichtsratsmitglied beim FC Bayern, sein Wort hat im Verein noch immer Gewicht. Nübel kann sich mit Hoeneß wohl eines wichtigen Fürsprechers sicher sein. Bayern-Boss Uli Hoeneß hat wohl einen Favoriten für die Neuer-Nachfolge auserkoren. © Ulrich Wagner/Imago. Einen neuen Torhüter verpflichten oder in Zukunft auf Nübel setzen. Eine Überlegung wäre, den Vertrag mit dem 27-Jährigen zu verlängern und ein weiteres Jahr an den VfB Stuttgart zu verleihe

FC Bayern Torhüter Manuel Neuer Uli Hoeneß Vfb Stuttgart

