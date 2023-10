FC Bayern nicht zu stoppen: Ibaka bringt mit Mega-Dunk die Halle zum beben!

Um mit Inhalten von Drittanbietern zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

FC Bayern Basketball feiert ungefährdeten Heimsieg gegen Würzburg BasketsNach der Niederlage in der Euroleague gegen Fenerbahce Istanbul setzen sich die Bayern gegen die Würzburg Baskets mit 87:64 durch und festigen ihre Position in der Spitzengruppe. Beste Werfer sind Carsen Edwards und Sylvain Francisco mit je 13 Punkten. Weiterlesen ⮕

FC Bayern: Hamann bleibt bei Kritik an Bayern: 'Fußball ist nicht gut'München - Auch nach dem 8:0 des FC Bayern gegen Darmstadt hält TV-Experte Dietmar Hamann an seiner Kritik an den Münchnern und Trainer Thomas Tuchel Weiterlesen ⮕

Didi Hamann: Bayern plant zwei Mega-Transfers im SommerTV-Experte Didi Hamann glaubt, dass der FC Bayern im kommenden Sommer zwei große Transfers plant. Laut Hamann sollen Florian Wirtz von Bayer Leverkusen und ein weiterer Spieler zum Rekordmeister wechseln. Weiterlesen ⮕

Bayern: Inflation in Bayern fällt auf 3,7 ProzentAktuelle Nachrichten aus Bayern Weiterlesen ⮕

Bayern-Konkurrent: FC Bayern beobachtet City-Star PhillipsEin Wechsel des City-Stars Phillips im Winter wird immer wahrscheinlicher. Der FC Bayern beobachtet die Entwicklung und sieht ihn als Alternative zu Joao Palhinha. Weiterlesen ⮕