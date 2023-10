FC Bayern: Neue Details zu RB-Entlassung von Max Eberl enthüllt

Einst als Personifikation der Fußballromantik verklärt, wird Max Eberl auf Fan-Plakaten mittlerweile als"Judas" verunglimpft.

Als Geschäftsführer Sport bei Borussia Mönchengladbach führte er den Verein einst von der Relegation in die Champions League.Dass Eberl dann aber, keine elf Monate später, ausgerechnet bei RB Leipzig anheuerte, dem Verein also, der lange als Gegendarstellung zu ihm selbst diente, verziehen ihm nur die Wenigsten. Wie bei einer Figur aus einem Scorsese-Film folgte auf den rasanten Aufstieg der noch rasantere Fall., in dem wir dich mit den watson-Highlights versorgen.

Mittlerweile ist der 50-Jährige auch in Leipzig nicht mehr angestellt. Die Begleitumstände waren Wasser auf die Mühlen all derer, bei denen Eberl ohnehin nicht wohlgelitten war: Der Verein warf ihm"fehlendes Commitment" vor und beendete im September dieses Jahres die Zusammenarbeit. headtopics.com

Übersetzt bedeutet das, dass sich Eberl im Stile eines Gen-Z-Klischees alle Möglichkeiten offen halten wollte.Nachdem beim FC Bayern München, seiner alten Liebe, Posten in der sportlichen Führung frei wurden, verpasste es Eberl mehrfach, sich klar gegen ein mögliches Engagement in München und für seinen damaligen Arbeitgeber zu positionieren.

Somit wird der Eindruck verhärtet, er habe sich überstürzt in das Projekt Leipzig gestützt. Und auch der Abgang in Gladbach erstrahlt dadurch nochmal in einem anderen Licht.Ob Eberls Pokerspiel aufgeht, ist bislang allerdings fraglich. Sportlich hat er sowohl in Gladbach als auch in Leipzig hervorragende Arbeit geleistet. Im vergangenen Sommer war er maßgeblich an dem enormen Umbruch bei RB beteiligt – mit Erfolg. headtopics.com

