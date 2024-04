FC Bayern muss gegen Heidenheim ran

Der FC Bayern muss in der Bundesliga bei Aufsteiger Heidenheim ran. Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr. Bei sieben verbleibenden Liga- Spiel en trennen die Bayern 13 Punkte von Spitzenreiter Bayer Leverkusen . Nach der Heim-Pleite im „Klassiker“ gegen den BVB am vergangenen Wochenende gratulierte Bayern-Trainer Thomas Tuchel (50) Leverkusen sogar schon zur Meisterschaft .

Bevor es am kommenden Dienstag im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales zum FC Arsenal geht, sind die Bayern erst einmal in Heidenheim gefordert. Schafft es der deutsche Rekordmeister dort eine Reaktion zu zeigen oder sind sie mit den Köpfen schon bei Arsenal? Auf dem dritten Platz. Und auch die Dortmunder haben durch den Sieg im „Klassiker“ den Rückstand auf die Bayern auf sieben Zähler verkürzt. Heidenheim spielt eine tolle Saison und steht sieben Spiele vor Schluss auf einem komfortablen elften Platz. Elf Punkte trennen die Heidenheimer jeweils von den Abstiegsplätzen und den internationalen Plätzen

