FC Bayern München verpasst Euroleague-Play-Ins

Die Basketball er des FC Bayern München haben ihr letztes Heimspiel in der Euroleague gegen Panathinaikos Athen verloren und somit die Play-Ins verpasst. Das Ausscheiden stand bereits vorher fest, da Anadolu Efes Istanbul zeitgleich gegen Fenerbahce gewann.

Topscorer waren Nick Weiler-Babb mit 15 und Serge Ibaka mit 14 Punkten.

FC Bayern München Basketball Euroleague Play-Ins Panathinaikos Athen

