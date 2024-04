FC Bayern München: Tabula Rasa in München?

Der FC Bayern München gab beim 0:2 vor heimischer Kulisse gegen Borussia Dortmund einmal mehr in dieser Saison ein erschreckendes Bild ab. Coach Thomas Tuchel und einige Spieler schwenkten bereits die weiße Meisterflagge. Ein Umbruch im Sommer scheint unausweichlich - nicht nur auf der Trainerposition.

Doch wie groß fällt das Projekt 'Tabula Rasa' in München tatsächlich aus? Wie Schauspieler Bill Murray im Endlosschleifen-Klassiker, sieht sich Tuchel seit geraumer Zeit mit einem ähnlichen Drehtür-Effekt, also einer immer wiederkehrenden Situation, konfrontiert. Nur eben nicht im verschlafenen Punxsutawney, sondern in der Millionenstadt München. 'Wir haben ein Spiel weggegeben und wissen gar nicht, wieso das jetzt passiert ist', sagte der 50-Jährige im Nachgang des prestigeträchtigen Duells mit den Schwarz-Gelben. Ähnlich hatte Tuchel in dieser Saison schon häufiger auf Niederlagen reagiert, das Ratlos-Ringen nach Gründen war am Samstagabend um ein weiteres Kapitel reiche

