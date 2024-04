FC Bayern München plant Attacke in der kommenden Saison

Der FC Bayern München will zur neuen Saison wieder angreifen. Teil des Plans soll sein, die Gehaltsstruktur gesünder zu gestalten. Was die Frage aufwirft: Zahlt der FCB zu hohe Gehälter?Max Eberl muss seit seiner Ankunft beim FC Bayern München gleich auf mehreren Baustellen arbeiten. Neben der Trainersuche, die nach eigener Aussage Priorität habe, gilt es auch, den Kader für die kommende Saison zu planen.

Zwar ist in der Champions League noch alles möglich, doch zumindest im Umfeld des Rekordmeisters fehlt der Glaube, dass in der aktuellen Konstellation noch ein Titel möglich ist. In der Bundesliga läuft man Bayer Leverkusen seit vielen Wochen hinterher. 13 Punkte beträgt der Abstand bereits. Also geht der Blick nach vorn. Der"kicker" schrieb in seiner Donnerstagsausgabe, dass die Vorbereitungen auf die Attacke in der kommenden Saison bereits auf Hochtouren laufen. Es sei mit hohen Investitionen zu rechne

