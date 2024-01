FC Bayern München möchte Kader in der Wintertransferphase verstärken

Der FC Bayern München möchte seinen Kader in der Wintertransferphase weiter verstärken. Dabei wird mit einigen wilden Wochen gerechnet. SPORT1 hält Sie in einem eigenem Transferticker auf dem neuesten Stand. Berichten zufolge sollen die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Sacha Boey weit fortgeschritten sein und eine Einigung aller Parteien kurz bevor stehen.

Auch Fabrizio Romano berichtet von einem Treffen, Boey könnte demnach bereits am Samstag nach München reisen und den Medizincheck absolvieren. Boey habe außerdem dem Galatasaray-Vorstand und -Manager gesagt, dass er nur zu Bayern will. Galatasaray soll demnach für den Franzosen rund 30 Millionen Euro Ablöse aufrufen, an die das bereits abgegebene Bayern-Angebot auch herankommen soll. Nach Thomas Tuchel kommentierte einen möglichen Boey-Wechsel nach München auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Augsburg indirekt. „Ich glaube, heute wird kein Spieler mehr Spieler von Bayern Münche





SPORT1 » / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern München möchte Kader in Wintertransferphase verstärkenDer FC Bayern München plant, seinen Kader in der Wintertransferphase weiter zu verstärken. Es wird erwartet, dass es einige wilde Wochen geben wird. SPORT1 hält Sie mit einem eigenen Transferticker auf dem neuesten Stand.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

FC Bayern München verliert gegen Werder BremenDer FC Bayern München patzt gleich im ersten Spiel der zweiten Saisonhälfte und liegt nun sieben Punkte hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

FC Bayern München: Die größten Baustellen für die RückrundeDer FC Bayern München will in der Rückrunde voll angreifen. Auf Trainer Thomas Tuchel und die Verantwortlichen warten aber diverse Baustellen.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Eric Dier - Die richtige Lösung für den FC Bayern München?Eric Dier soll beim FC Bayern München ein heißer Kandidat für die vakante Rolle in der Defensive sein. Doch ist der Engländer die richtige Lösung für den Rekordmeister? Ein Kommentar.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim: Musiala überragend, Neuer glänztBayern München startet erfolgreich aus der Winterpause. Musiala überragt, Kane wandelt auf den Spuren von Robert Lewandowski.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Marco Friedl vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Bayern MünchenMarco Friedl, Kapitän des SV Werder Bremen, spricht über die bevorstehende Partie gegen den FC Bayern München und seine Zuversicht auf einen Sieg.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »