FC Bayern München gewinnt Spitzenspiel gegen Würzburg Baskets

Die Basketball er des FC Bayern München haben die Bundesliga -Führung gefestigt. Das Spitzenspiel beim Vierten Würzburg Baskets entschied der Pokalsieger mit 90:82 für sich. Damit riss nach neun Siegen in Serie die Heimserie der Franken. Zuvor hatte sich der Tabellen-Dritte Alba Berlin mit 76:67 beim Mitteldeutschen BC einen Arbeitssieg gesichert.

Doch weiter konnte Würzburg den Rückstand nicht mehr verkürzen. Otis Livingston führte das Scoreboard mit herausragenden 31 Punkten an, bei München kam Leandro Bolmaro auf 16 Zähler. Vor 2750 Zuschauern in der Stadthalle Weißenfels erwischten die Gastgeber den besseren Start und entschieden das erste Viertel mit 22:16 für sich. Doch nach mehreren Ballverlusten und vergebenen Dreiern drehte der Favorit auf und schnappte sich die Halbzeitführung.

FC Bayern München Basketball Bundesliga Würzburg Baskets Spitzenspiel

