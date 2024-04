FC Bayern München erlässt Klimaaktivist Schadenersatzforderung

Bayern München - Klimaaktivist en der „Letzten Generation“ werden während des Spiels von Ordnern vom Platz getragen. - Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Der FC Bayern München hat nach Gerichtsangaben einem Mannheimer Klimaaktivisten die Forderung nach 3000 Euro Schadenersatz wegen Störung des Spielbetriebs erlassen. Das Mitglied der Gruppe Letzte Generation hatte im August 2022 bei einem Heimspiel des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach versucht, sich an einem Torpfosten in der Allianz Arena festzukleben.

FC Bayern München Klimaaktivist Schadenersatz Torpfosten Allianz Arena

