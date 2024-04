FC Bayern mit Personalproblemen vor Champions League Viertelfinale

Der Fokus beim angeschlagenen FC Bayern liegt voll auf der Champions League . Allerdings plagen die Münchner erhebliche Personalprobleme . Erst in die Provinz auf den Heidenheimer Schlossberg, dann in die Königsklasse in die Weltstadt London: Beim 'tierisch genervten' und personell schwer gebeutelten FC Bayern dreht sich vor dem Bundesliga-Auftritt beim frechen Neuling schon alles um das knifflige Viertelfinale in der Champions League beim FC Arsenal.

Tuchel nimmt seine Stars in die Pflicht'Es gibt noch das Ziel, nach Wembley zu fahren. So viele Schritte sind das nicht mehr. Es ist unerlässlich, diesem Ziel alles unterzuordnen', sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag mit Vehemenz und nahm seine Stars trotz aller Probleme eindringlich in die Pflicht: 'Es kann nicht sein, dass wir ein Prozent nachlassen. Wir werden alles versuchen, das Maximum herauszuquetschen.' Das Maximum wäre der Triumph am 1. Juni im Londoner Fußball-Tempe

