FC Bayern: Max Eberl nicht zwangsläufig neuer Vorstand

Der freie Vorstandsposten beim FC Bayern wird nicht zwangsläufig mit Max Eberl nachbesetzt. Zumal Sportdirektor Christoph Freund bei der Aufsichtsratssitzung mit seiner Präsentation überzeugt und nun auch Zeit zur Umsetzung bekommen soll. Die Schlussfolgerung war naheliegend: Da Andreas Jung seinen Vorstandsposten freimacht, ist nun der Weg frei für Max Eberl. Beim FC Bayern konnte man über diese Interpretation allerdings nur den Kopf schütteln.

Denn der am Dienstag verkündete Abschied von Jung zum Saisonende hat mit der Frage der Nachbesetzung des Sportvorstands nichts zu tun. - Informationen ist bei Eberl noch keine Entscheidung gefallen, auch weil der Aufsichtsrat als zuständiges Gremium dem neuen Sportchef Christoph Freund erstmal eine Chance geben will, sein Können unter Beweis zu stellen. Neben der kommenden Transferphase, in der die Bayern in der Defensive nachlegen müssen, wird vom Österreicher vor allem der verstärkte Einbau eigener Talente bei den Profis erwartet. Dies hatten auch die Klubbosse sowie mehrere Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung am Sonntag geforder

:

SKY SPORT NEWS HD: Dreesen geht beim FC Bayern nicht von einer zeitnahen Verpflichtung von Eberl aus Max Eberl ist nach wie vor ein Thema beim FC Bayern für die vakante Position des Sport vorstandes. Eine schnelle Entscheidung bezüglich einer möglichen Verpflichtung des 50-Jährigen werde es laut FCB-Boss Jan-Christian Dreesen allerdings nicht geben.

Herkunft: Sky Sport News HD | Weiterlesen »

SPORT1: Aleksandar Pavlović überzeugt in der Startelf des FC BayernEnde August noch Regionalliga, Anfang November Bundesliga – für Aleksandar Pavlovic „ein brutales Gefühl“. Was der junge Mittelfeldspieler des FC Bayern nach seinem Startelf-Debüt gegen Heidenheim zu sagen hatte 👇 FCBFCH SPORT 1

Herkunft: SPORT1 | Weiterlesen »

SKYSPORTDE: FC Bayern will sich im Winter-Transferfenster in der Defensive verstärken Sport direktor Christoph Freund von Bayern München hat erstmals ganz konkret die Ziele des deutschen Rekordmeisters für die Transferoffensive im Winter genannt.

Herkunft: SkySportDE | Weiterlesen »

SPORTSCHAU: Bayern München und Eintracht Frankfurt vertreten deutschen Frauenfußball in der Champions LeagueMal nicht der VfL Wolfsburg, sondern Bayern München und Eintracht Frankfurt vertreten den deutschen Frauenfußball in der Champions League. Die Vorfreude ist groß. Fußball ChampionsLeague Frauen

Herkunft: sportschau | Weiterlesen »

AİRLİNERS_DE: Southwest Airlines erwartet Zertifizierung der Boeing 737 Max 7 bis April 2024Southwest Airlines rechnet damit, dass die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) die Boeing 737 Max 7 bis April 2024 zertifiziert, sodass die Fluggesellschaft das Flugzeug im Oktober und November 2024 in Betrieb nehmen kann.

Herkunft: airliners_de | Weiterlesen »

DPA: Harry Kane und Co. sorgen für den passenden Rahmen der JahreshauptversammlungThomas Tuchel umarmte Vereinspatron Uli Hoeneß. An der Seite des Ehrenpräsidenten konnte der Trainer von seinem Platz in der ersten Reihe gut einen Blick auf die nach der vergangenen Single-Saison des FC Bayern recht karge Trophäensammlung auf der Bühne werfen. Im stundenlangen Mitgliederkonvent vernahm der 50-Jährige aus der Chefetage wiederholt den Wunsch nach einer erfolgreicheren Spielzeit. Den imposanten Finanzzahlen mit einem klar gesteigerten Rekordumsatz von 854,2 Millionen Euro soll der Coach entsprechende Pokale in den Fußballstadien folgen lassen. "Nach der Niederlage im Pokal in Saarbrücken heißt es nun, die Meisterschaft und natürlich London", sagte Vorstand schef Jan-Christian Dreesen. Wie 2013 wollen die Bayern zu einem Champions-League-Endspiel in die britische Metropole.

Herkunft: dpa | Weiterlesen »