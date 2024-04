FC Bayern interessiert an Chris Führich, Effenberg rät zum Verbleib beim VfB Stuttgart

Der FC Bayern soll an einer Verpflichtung von Nationalspieler Chris Führich interessiert sein. Stefan Effenberg rät jedoch zu einem Verbleib beim VfB Stuttgart. München/Stuttgart – Chris Führich ist der Shooting-Star der laufenden Saison und das Aushängeschild des wiedererstarkten VfB Stuttgart.

Bereits auf 14 Torbeteiligungen (sieben Tore, sieben Vorlagen) kommt der Flügelspieler in dieser Saison bei den Schwaben und hat damit maßgeblichen Anteil, dass der VfB in der Tabelle derzeit auf Champions-League-Platz drei liegt. Nicht nur Bundestrainer Julian Nagelsmann ist auf den 26-Jährigen aufmerksam geworden und hat ihn deswegen im März bereits zum zweiten Mal in den DFB-Kader berufen, sondern auch mehrere Topklubs sollen Führich beobachten.käme ein Wechsel von Führich im kommenden Sommer jedoch verfrüh

Der FC Bayern München steht vor einem großen Umbruch: Mit Chris Führich, Martín Zubimendi, Jeremie Frimpong und Ronald Araujo auf der Transferliste, plant der deutsche Rekordmeister eine gewaltige Verstärkung für fast jede Mannschaftsposition. Die Ausstiegsklauseln dieser Spieler summieren sich auf schwindelerregende 220 Millionen Euro.

