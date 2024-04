FC Bayern in einer seiner schlechtesten Bundesliga-Rückrunden

Der FC Bayern befindet sich in einer seiner schlechtesten Bundesliga - Rückrunde n der vergangenen Jahre. Das belegen gleich mehrere Zahlen . Es ist bislang eine Bundesliga - Rückrunde zum Vergessen für den FC Bayern. Die Münchner patzten gleich am 18. Spieltag gegen Bremen, wurden chancenlos aus der BayArena gefegt und kassierten mit der verdienten Niederlage im Klassiker den nächsten herben Dämpfer.

Gleich mehrere Zahlen und Daten beweisen dabei, dass der Rekordmeister aktuell eine seiner schlechtesten Bundesliga-Rückrunden der letzten Jahre spielt: 16 Punkte nach zehn SpielenMit vier Niederlagen und einem Unentschieden in den bisherigen zehn Rückrundenspielen ist die Punkteausbeute der Mannschaft von Thomas Tuchel so gering wie seit 15 Jahren nicht mehr. In der Saison 2008/2009 hatten die Bayern - damals unter Jürgen Klinsmann - ebenfalls nur 16 Punkte zwischen dem 18. und 27. Spieltag eingesammelt und mussten am Ende dem VfL Wolfsburg zum Meistertitel gratuliere

