FC Bayern hätte in der Nachspielzeit gegen 1. FC Saarbrücken noch einen Elfmeter bekommen können

Damit scheidet der Rekordmeister erneut vorzeitig aus dem Pokalwettbewerb aus. Bereits im vergangenen Jahr erreichte man lediglich das Viertelfinale (1:2 gegen den SC Freiburg). In den Spielzeiten 2021/22 (0:5 gegen Borussia Mönchengladbach) und 2020/21 (5:6 i.E. gegen Holstein Kiel) war zudem jeweils ebenfalls in der zweiten Runde Schluss. Den letzten Titel holten die Münchener in der Saison 2019/20.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MZ_DE: Saarbrücken gegen Bayern: Entscheidung über Absage vertagtDer Rasen im Ludwigspark ist durch Starkregen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Über eine Absage des Pokalspiels 1. FC Saarbrücken gegen den FC Bayern wird erst am Mittwoch entschieden.

Herkunft: mz_de | Weiterlesen ⮕

SZAKTUELL: Saarbrücken gegen Bayern: Entscheidung über Absage vertagtDer Rasen im Ludwigspark ist durch Starkregen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Über eine Absage des Pokalspiels 1. FC Saarbrücken gegen den FC Bayern wird erst am Mittwoch entschieden.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Saarbrücken gegen Bayern: Entscheidung über Absage vertagtDer Rasen im Ludwigspark ist durch Starkregen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Über eine Absage des Pokalspiels 1. FC Saarbrücken gegen den FC Bayern wird erst am Mittwoch entschieden.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

NWNEWS: Saarbrücken gegen Bayern: Entscheidung über Absage vertagtDer Rasen im Ludwigspark ist durch Starkregen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Über eine Absage des Pokalspiels 1. FC Saarbrücken gegen den FC Bayern wird erst am Mittwoch entschieden.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕

STERNDE: DFB-Pokal: Saarbrücken gegen Bayern: Entscheidung über Absage vertagtSaarbrücken - Die Entscheidung über eine Absage des DFB-Pokalspiels von Bayern München beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken am Mittwoch wird erst am

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

KICKER_BL: Saarbrücken gegen Bayern: Entscheidung über Absage fällt am MittwochOb das Pokalspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern am Mittwoch über die Bühne gehen kann, wird sich erst am Mittwoch entscheiden.

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen ⮕