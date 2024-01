FC Bayern: Diese Talente sind im Trainingslager dabei

Neben den 18 Profis zählen auch sieben Nachwuchsspieler zum Kader des FC Bayern im Trainingslager in Portugal. SPORT1 stellt die Talente vor. Schon in der Wintervorbereitung mischte das eine oder andere Talent bei den Profis des FC Bayern an der Säbener Straße mit. Beim Testspiel gegen den FC Nürnberg schenkte Trainer Thomas Tuchel Youngstern wie Lovro Zvonarek, Noel Aseko Nkili und Adam Aznou auch ein paar Spielminuten bei den Profis. „Die Jungen hatten Lust, etwas zu zeigen“, sagte Tuchel.

Man müsse aber „schon seriös bleiben auch gegenüber den jungen Spielern“. Im Trainingslager in Portugal bekommen nun insgesamt sieben Nachwuchsspieler die Chance, sich zu beweisen





