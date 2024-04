Der FC Bayern blamiert sich in Heidenheim . Für Sky Experte Lothar Matthäus käme eine Trennung von Trainer Thomas Tuchel noch vor dem Spiel gegen Arsenal nicht überraschend. Der Rekordmeister geht mit Tuchel ins Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in London am Dienstag. Das erklärten Sport direktor Christoph Freund und Sport vorstand Max Eberl nach der 2:3-Pleite beim Aufsteiger. Tuchel wird die Bayern definitiv nach der Saison verlassen, für Matthäus ist das aber zu spät.

'Zu retten ist eigentlich immer etwas, aber ich glaube, das Klima ist kaputt zwischen Thomas Tuchel und der Mannschaft. Wenn man 2:0 in Heidenheim führt, dann darf man sich die Punkte nicht mehr nehmen lassen - gerade auch im Hinblick auf die kommende Aufgabe in der Champions League. Da stimmt die Chemie nicht mehr. Ich bin gespannt, was jetzt in den nächsten 24 Stunden passiert bei Bayer

FC Bayern Heidenheim Lothar Matthäus Thomas Tuchel Arsenal Champions League

