FC Bayern am vorläufigen Tiefpunkt nach Niederlage gegen Heidenheim

Der FC Bayern ist nach dem 2:3 gegen den FC Heidenheim am vorläufigen Tiefpunkt angekommen. Didi Hamann und Lothar Matthäus nehmen Mannschaft und Trainer auseinander. Verliert der Rekordmeister erstmals seit dem Jahr 2000 wieder gegen einen Aufsteiger, erstmal seit der Saison 2011/2012 kassieren die Münchner mehr als fünf Liga- Niederlage n in einer Spielzeit.

Es ist der vorläufige Tiefpunkt einer mehr als verkorksten Saison, bei der Tabellenführer Leverkusen inzwischen sogar auf 16 Punkte enteilt ist und schon am kommenden Wochenende den Meistertitel klarmachen könnte. Die Experten und Ex-Bayern-Spieler Didi Hamann und Lothar Matthäus attestieren der Mannschaft und dem Trainer eine Mischung aus Enttäuschung und Ungläubigkeit

FC Bayern Niederlage Heidenheim Tiefpunkt Saison Experten Didi Hamann Lothar Matthäus

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WA_online / 🏆 103. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern erleidet herbe Niederlage gegen HeidenheimDer FC Bayern erleidet eine herbe Niederlage gegen Heidenheim und Sportvorstand Max Eberl kritisiert die Spieler heftig.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Thomas Tuchel spricht über Bayern-Niederlage gegen Heidenheim und FC ArsenalNach der erneuten Blamage mit dem FC Bayern hat sich Thomas Tuchel gereizt und ratlos am Sky Mikrofon gezeigt und sich zudem über seine Sperre echauffiert.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

Thomas Tuchel spricht über Bayern-Niederlage gegen Heidenheim und FC ArsenalNach der erneuten Blamage mit dem FC Bayern hat sich Thomas Tuchel gereizt und ratlos am Sky Mikrofon gezeigt und sich zudem über seine Sperre echauffiert.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

2:3-Niederlage nach 2:0-Führung: Heftige Bayern-Blamage in HeidenheimDer FC Bayern vergeigt auch die Generalprobe für den Königsklassen-Knaller in London. Zur Pause liegen die Münchner in Heidenheim souverän vorn, dann geben sie das Spiel beim Aufsteiger aus der Hand.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Heftige Bayern-Blamage in Heidenheim, Bayer kurz vor TitelThomas Tuchel nach der Niederlage des FC Bayern gegen Heidenheim.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Borussia Mönchengladbach nach Pleite gegen den SC Freiburg am Tiefpunkt angekommen: 'Verständnis' für Fan-WutBei Borussia Mönchengladbach ist die Stimmung nach der deutlichen Niederlage gegen Freiburg endgültig am Tiefpunkt angekommen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »