FC Barcelona gewinnt Viertelfinal-Hinspiel gegen PSG

Der FC Barcelona gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit 3:2 – und verschafft sich eine starke Ausgangslage fürs Rückspiel vor eigenen Fans (nächsten Dienstag, 21 Uhr).Gleich zweimal konnten die beiden Klubs das Spiel drehen. Erst machte PSG aus einem 0:1 ein 2:1. Danach kämpften sich die Katalanen zurück und stehen am Ende als Sieger dar.

Was ist sonst passiert? Wer hat die Tore geschossen? Hier gibt’s das komplette Spiel im Live-Ticker zum Nachlesen.+++ Hier gibt's das Champions-League-Spiel im Live-Ticker +++ Kylian Mbappé (25/PSG) soll im Sommer zu Real Madrid wechseln. Vorher trifft der Franzose aber im Viertelfinal-Hinspiel auf Real-Erzfeind Barcelona. Im Interview mit dem Sender „TF1“ meint Mbappé vor dem Spiel: „Ich bin bereit und wie immer werde ich mich nicht verstecken.“ Verstecken tut sich Mbappé schon die gesamte Saison über nicht. Mit 39 Toren und neun Vorlagen in 40 Pflichtspielen stellt der Stürmer Woche für Woche seine Qualität unter Beweis. Gegen den FC Barcelona kann er sich jetzt schon mal für die Karriere in La Liga vorbereiten

FC Barcelona Paris Saint-Germain Champions League Viertelfinale Rückspiel Kylian Mbappé

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD_Sport / 🏆 43. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Borussia Dortmund verliert Viertelfinal-Hinspiel gegen Atlético MadridBorussia Dortmund hat das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atlético Madrid 1:2 (0:2) verloren. Nach einem schweren Fehler von Ian Maatsen erzielte Rodrigo de Paul das frühe Führungstor für die Gastgeber (4.). Samuel Lino erhöhte nach einem weiteren BVB-Bock auf 2:0 (32.). Der eingewecheselte Sébastien Haller erzielte in der 81. Minute den so wichtigen Treffer für den BVB.Lange planlos und mutlos, aber letztlich nicht hoffnungslos: Ein spätes Tor des eingewechselten Sébastien Haller lässt für Borussia Dortmund trotz eines ängstlichen Auftritts die Tür zum Halbfinale der Champions League offen. Nach mehreren fatalen Abwehrfehlern verlor der BVB das Viertelfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid am Mittwoch nur mit 1:2 (0:2). Nach einer 45 Minuten lang furchtbar schwachen Leistung ist der erste Halbfinal-Einzug seit elf Jahren noch möglich, weil Haller mit seinem ersten Tor seit der ersten Pokalrunde in der 81. Minute verkürzte

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Champions League, Viertelfinal-Hinspiel: Atletico Madrid gegen Borussia DortmundDas Viertelfinale in der Champions League steht für den BVB auf dem Programm! Die Dortmunder müssen zunächst auswärts bei Atletico Madrid ran. Legen sich die Mannen von Edin Terzic eine gute Grundlage für das Rückspiel? Urgestein Mats Hummels feiert ein besonderes Jubiläum, er steht vor seinem 500. BVB-Pflichtspiel.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Champions League, Viertelfinal-Hinspiel: Arsenal gegen FC Bayern im LivetickerIn London zählt es für die Bayern! Die Krise an der Säbener Straße ist groß, das Ende von Thomas Tuchel schon beschlossen. Dennoch gibt es weiterhin eine Titelchance: Im Viertelfinale der Champions League treffen die Münchner auf den englischen Tabellenführer FC Arsenal. Das Hinspiel in London ab 21 Uhr im Liveticker.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Borussia Dortmund taumelt im Viertelfinal-Hinspiel bei Atlético MadridEine Halbzeit lang torkelt der BVB bei Atlético Madrid durch die Partie - dann weckt Sébastien Haller mit seinem Treffer zum 1:2 die Aussicht, das Viertelfinale im Rückspiel noch zu drehen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Borussia Dortmund fordert Atletico Madrid im Viertelfinal-HinspielBorussia Dortmund tritt heute Abend im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid an. Obwohl die Spanier als eine der stärksten Heimmannschaften gelten, gibt es gute Gründe, die den Dortmundern Mut machen sollten.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »