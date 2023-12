FC Augsburg bleibt unter Jess Thorup ungeschlagen

Unter Jess Thorup ist der FC Augsburg weiter ungeschlagen. Gegen Eintracht Frankfurt musste der FCA zwei Rückschläge binnen zwei Minuten wegstecken, löste das aber souverän - sehr zur Freude des Trainers. Seit der Amtsübernahme von Jess Thorup ist ein Stimmungswechsel beim FC Augsburg im Gange, der sich auch durch eisige Temperaturen in Schwaben nicht aufhalten lässt.

Seit sechs Spielen sind die Fuggerstädter nun schon ungeschlagen, am Sonntagabend fuhr der FCA den dritten Sieg unter dem neuen Trainer ein. 'Ich habe oft betont, die Mannschaft braucht einen Wach-Effekt', so der Stürmer gegenüber DAZN. 'Wenn wir zwei, drei Spiele in Folge ungeschlagen bleiben, dann kommt dieses gute Gefühl, dieses Selbstvertrauen wieder zurück. Wir sind eine junge Mannschaft, die so einen Befreiungsschlag braucht.' Gegen die Eintracht hatte der FCA das Spiel über weite Teile fest im Griff, musste dann aber mit zwei Nackenschlägen binnen zwei Minuten zurechtkommen





