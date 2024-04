FC Arsenal übernimmt vorübergehend die Tabellenführung in der Premier League

Der FC Arsenal ist Tabellenerster. Auch Manchester City gewinnt. Das Meisterrennen in der Premier League ist hoch spannend. Zieht Liverpool nach? Der FC Arsenal mit Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der Premier League vom FC Liverpool übernommen und das Titelrennen in England weiter auf Hochspannung gehalten.

Die Gunners setzten sich gegen Brighton & Hove Albion auch dank eines Tores von Havertz mit 3:0 (1:0) durch und haben als Spitzenreiter einen Punkt mehr als das Team von Jürgen Klopp. Liverpool kann mit einem Erfolg bei Manchester United aber den Zwei-Punkte-Vorsprung wiederherstellen. Für Arsenal war der 22. Saisonerfolg eine gelungene Einstimmung auf das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den strauchelnden FC Bayern München.Arsenal ging durch einen verwandelten Foulelfmeter von Bukayo Saka in der 33. Minute in Führun

