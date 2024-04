FC Arsenal übernimmt Tabellenführung nach Sieg gegen Brighton & Hove Albion

Der FC Arsenal bezwingt Brighton & Hove Albion und übernimmt die Tabellenführung in der Premier League . Die Gunners sind bereit für das Champions-League-Duell mit dem FC Bayern.bei Brighton & Hove Albion auch dank eines Treffers und einer Vorlage des deutschen Nationalspielers mit 3:0 (1:0) durch und hielten damit im Titelrennen Schritt. Am Dienstag kommt es zum Viertelfinal-Hinspiel gegen die schwer angeschlagenen Münchner.Havertz erhöhte nach dem Führungstreffer durch Bukayo Saka (33.

, Foulelfmeter) mit seinem neunten Ligator in dieser Saison (62.). Nach der Vorarbeit von Jorginho und einem mal wieder cleveren Laufweg musste er nur den Fuß hinhalten. Das 0:3 von Leandro Trossard (86.) bereitete Havertz vor. Mit seinen neun Treffern und fünf Assists ist er jetzt schon erfolgreicher als in seiner besten Spielzeit beim Stadtrivalen FC Chelsea 2021/22 (acht/vier). Er wurde kurz vor Schluss ausgewechselt, DFB-Kollege Pascal Groß spielte bei Brighton durch. Arsenal schob sich mit dem 2

FC Arsenal Brighton & Hove Albion Premier League Champions-League-Duell Tabellenführung

