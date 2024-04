FC Arsenal erobert vorübergehend die Tabellenführung zurück

Der FC Arsenal hat die Tabellenführung in der englischen Premier League zumindest vorübergehend zurückerobert. Manchester City erhöht den Druck auf Liverpool. Tottenham Hotspur und Timo Werner verspielten gegen West Ham einen wertvollen Dreier. Der Champions-League-Viertelfinalist gewann am Mittwoch (03.04.2024) mit Kai Havertz in der Startelf glanzlos mit 2:0 (2:0) gegen Aufsteiger Luton Town und zog damit wieder an Jürgen Klopp und dem FC Liverpool vorbei.

Die Reds können am Donnerstag (Live-Ticker ab 20.30 Uhr auf sportschau.de) gegen Schlusslicht Sheffield United nachziehen. City besiegt Aston Villa Auch Manchester City erhöhte den Druck auf Klopps Mannschaft. Der Titelverteidiger bezwang Champions-League-Anwärter Aston Villa dank eines Dreierpacks von Phil Foden mit 4:1 (2:1) und zog mit 67 Punkten gleich. Einen Zähler vor dem Verfolger-Duo führt Arsenal die Tabelle an. Liverpool hat aber eine Partie weniger absolvier

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sportschau / 🏆 4. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Arsenal übernimmt vorübergehend die Tabellenführung in der Premier LeagueDer FC Arsenal gewinnt gegen Luton Town und verdrängt Liverpool vorübergehend von Platz eins. Liverpool kann die Tabellenspitze jedoch am Donnerstagabend zurückerobern.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Kai Havertz schießt den FC Arsenal an die Spitze der Premier LeagueKai Havertz schießt den FC Arsenal an die Spitze der Premier League. Zumindest vorerst. Erst am Sonntag treffen Liverpool und Manchester City zum Top-Spiel an. Der Gewinner überholt die Gunners, beim Unentschieden bleiben diese vorn.übernommen. Die Londoner besiegten nach einem späten Treffer des Nationalspielers (86.) den FC Brentford mit 2:1 (1:1) und eroberten durch den achten Ligasieg in Serie mit 64 Punkten zumindest bis zum Sonntag Platz eins. Sollte es im Topspiel zwischen dem FC Liverpool (63) und TitelverteidigerMit Havertz in der Startelf lief für die Gastgeber zunächst alles nach Plan. Declan Rice (19.) sorgte für die Führung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Yoane Wissa (45.+4) allerdings aus. Nach dem Wechsel drängte Arsenal auf den Sieg, Havertz sicherte per Kopf die drei Punkte.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Premier League: FC Arsenal hat 10 Stürmer auf der Transfer-ListePremier-League-Spitzenreiter Arsenal greift nach den aktuell besten Torjägern Europas.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Topspiel in der Premier League: City und Arsenal ebnen Liverpool den Weg an die TabellenspitzeAmtierender Meister gegen Tabellenführer: Das Spitzenspiel der englischen Fußballliga versprach Spannung, hatte aber keine Tore zu bieten. Nutznießer der Nullnummer waren Jürgen Klopp und der FC Liverpool.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »