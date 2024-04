FC Arsenal erobert vorübergehend die Tabellenführung in der Premier League

Der FC Arsenal hat die Tabellenführung in der Premier League vorübergehend zurückerobert. Der Champions-League-Viertelfinalist gewann am Mittwoch mit Kai Havertz in der Startelf mühelos mit 2:0 (2:0) gegen Aufsteiger Luton Town und zog damit an Jürgen Klopp und dem FC Liverpool vorbei. Die Reds können am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) gegen Schlusslicht Sheffield United aber nachziehen. Auch Manchester City erhöhte den Druck auf Klopps Mannschaft.

Der Titelverteidiger bezwang Champions-League-Anwärter Aston Villa dank eines Dreierpacks von Phil Foden mit 4:1 (2:1) und zog mit 67 Punkten gleich. Einen Zähler vor dem Verfolger-Duo führt Arsenal die Tabelle an. Liverpool hat aber eine Partie weniger absolviert. Martin Ödegaard (24.) nach Vorarbeit von Havertz und ein Eigentor von Daiki Hashioka (44.) sorgten für die Treffer der Gunners, die im Viertelfinale der Königsklasse am kommenden Dienstag im Hinspiel auf den FC Bayern treffen. Arsenal ohne RisikoArsenal tat gegen den Tabellen-1

FC Arsenal Premier League Tabellenführung Sieg Luton Town Jürgen Klopp FC Liverpool

