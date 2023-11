Fatoni im Zakk: Ü30-Party mit Bartleby und Bud Spencer

Zumal an diesem Abend. „Es ist ne Scheiß-Zeit“, sagt er, und: „Mir geht es nicht so gut“. Aber Fatoni ist Vollprofi, ausgebildeter Schauspieler sowieso, und erzwingt eine gute Zeit – wenn nicht für sich selbst, dann für alle anderen. Im nicht komplett, aber mittelgut gefüllten Zakk schmeißt er die vielleicht beste Ü30-Party aller Zeiten.

Das ist ausdrücklich als Lob gemeint; Schneider ist nun mal 38 und seine Fans sind mit ihm erwachsen geworden. Um mit ihm selbst zu sprechen: Morgen fühlen sie sich womöglich wie Didi Hallervorden, aber an diesem Abend eher wie Michael Jordan. Seine Themen – das Älterwerden, Authentischbleiben, Scheitern, Weitermachen, die ewige Suche nach dem richtigen Leben im womöglich falschen – sind auch ihre.

Erst recht gilt das für das mahnende „Du wartest“: „Du weißt nicht was es ist, aber dass du was vermisst / Das Ende kommt am Ende vielleicht viel schneller als erwartet / Eines Tages bist du tot und hast dein Leben lang gewartet“, das flirrende „Alles zieht vorbei“ sowie das bezaubernde Trennungslied „Danke, dass du mich verlassen hast“ mit bzw. an diesem Abend leider ohne Danger Dan.

Schneider ist ein ausdauernder Arbeiter im Wortspiel-Weinberg des Herrn, ein Collagen-Kunstschmied, inspiriert von Alfred Jodokus Kwak, Bartleby und Bud Spencer, Julia und Romeo,. Und natürlich weiß er sehr genau, welche Songs bei all ihren Qualitäten zu speziell sind für die Bühne, etwa jene über den Semmelweisreflex oder den vergessenen Beatles-Drummer Pete Best.

