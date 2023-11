Faszinierende Entdeckungen im Höhlensystem des Auyan-Tepui

Das Team begibt sich auf den Auyan-Tepui, einen der imposanten Tafelberge, und dringt tief in dessen Höhlensystem vor. Dort untersucht es rätselhafte Insekten- und Vogelarten und stößt auf faszinierende Urzeitwesen, die älter sind als Dinosaurier: lebendige Steine.Die majestätischen Tafelberge Venezuelas, von den Einheimischen ehrfürchtig als 'Tepuis', Häuser der Götter, bezeichnet, sind mehr als nur beeindruckende Naturwunder. Für die Wissenschaft sind sie 'Inseln in der Zeit'.

Welche Tiere und Pflanzen haben sich auf den Gipfelplateaus und in den unberührten Höhlensystemen darunter entwickelt? Unterirdische Flüsse durchziehen die Tiefe des Höhlensystems, dem die Entdecker den Namen 'Imawari Yeuta' gegeben haben – 'Das Haus, in dem Geister wohnen'.Ein internationales Forschungsteam will diese Frage beantworten. Der italienische Geologe Francesco Sauro leitet die Expedition. Er hat im Auyan-Tepui ein riesiges Höhlensystem entdeck





