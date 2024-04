Fast 50 Katzen aus Wohnung in Marzahn-Hellersdorf gerettet

Fast 50 Katzen sind am vergangenen Samstag aus einer Wohnung in Marzahn-Hellersdorf gerettet worden. Das teilte das Bezirksamt am Donnerstag mit. Das Veterinäramt musste sich dabei Hilfe von der Polizei holen, weil sich der Tierhalter weigerte, die Beamten in die Zweizimmerwohnung am Blumberger Damm hineinzulassen. Bei der erzwungenen Begehung entdeckten die Mitarbeiter des Veterinäramt es 48 sogenannte Nacktkatzen – offenbar aus einer Massenzucht , die der Tierhalter in seiner Wohnung betrieb.

Zahlreiche Tiere hatten schwere körperliche, genetische Schäden, die auf die Zucht zurückgingen. Einige waren trächtig

Katzen Wohnung Marzahn-Hellersdorf Veterinäramt Polizei Tierhalter Nacktkatzen Massenzucht Zucht

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Tagesspiegel / 🏆 42. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fast 160 Katzen in der Wohnung: Tierhaltungsverbot für Paar in SüdfrankreichDas Paar lebte mit den Katzen und sieben Hunden auf 80 Quadratmetern. Die Polizei fand Dutzende unterernährte, von Parasiten und Wunden übersäte Tiere.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Katzen: Warum sich Katzen manchmal eine Zweitfamilie suchenKatzen suchen sich ihren Schlafplatz am liebsten selbst aus. Doch wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Katze mit neuen, verbesserten Schlafmöglichkeiten überraschen können.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Ehepaar hält 159 Katzen in Wohnung – Behörden schreiten einEin französisches Ehepaar hat in seiner Wohnung fast 160 Katzen gehalten. Nun wehren sie sich dagegen, dass ihnen die verwahrlosten Tiere weggenommen wurden.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Wurden ohne Tageslicht gehalten: 31 Katzen aus Wohnung in Berlin-Reinickendorf geborgenIn ihrer Wohnung im Märkischen Viertel hielt eine Frau zahlreiche Katzen auf sehr engem Raum. Tierärzte des Bezirksamts Reinickendorf retteten die Tiere und brachten sie ins Tierheim.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

159 Katzen und sieben Hunde! Paar aus Nizza für Tiersammelsucht verurteiltWas muss das für ein Anblick gewesen sein? In einer 80 Quadratmeter großen Wohnung entdeckt die französische Polizei fast 160 Katzen und mehrere Hunde.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Nach 32 Jahren Marzahn-Hellersdorf: Leiterin des Bezirksmuseums geht in den RuhestandRund 80 Ausstellungen hat Dorothee Ifland seit den 1990er-Jahren organisiert. Mit ihren Erlebnissen und Begegnungen könne sie ein ganzes Buch füllen, sagt sie.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »