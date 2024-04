Fans von Leverkusen dringen ins Stadion ein

Bei vielen Anhängern des Fußballvereins gab es am Sonntagabend kein Halten mehr: Dutzende Fans rüttelten kurz vor Ende der zweiten Halbzeit zunächst an einem Zaun und verschafften sich Zutritt zum Stadion . Wie Polizei - und Sicherheitskräfte darauf reagierten.ist Deutscher Meister – und zwischen Ekstase und Ergriffenheit kannten die Emotionen von Spielern und Anhängern keine Grenzen mehr.

Die Polizei konnte am späten Sonntagabend auf Anfrage unserer Redaktion vorerst keine konkreten Angaben zum Stadionsturm machen. Insgesamt zogen die Einsatzkräfte gegen 22 Uhr aber ein positives Zwischenfazit: Bislang seien keine Ausschreitungen bekannt. „Die Leverkusener Fans freuen sich und feiern und das läuft alles gesittet und gut ab“, sagte ein Polizeisprecher.

