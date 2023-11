Familie Touati wünscht sich ein Doppelbett für ihre Söhne

Weil ihre beiden Söhne (6 und 7 Jahre) so schnell gewachsen sind und ihr Kinderzimmer ziemlich klein ist, wollen ihre Eltern aus der Neuen Vahr Nord ihnen mit dem Weihnachtshilfe-Geld ein Doppelbett kaufen.In einem großen Bett können Kinder, die wie die Söhne der Familie Touati stark gewachsen sind, besser schlafen.

Weil Ajay Touati* noch in der Ausbildung als Erzieherin ist und ihr Mann Hakim als Krankenpfleger arbeitet, reicht für die Familie mit zwei Söhnen das Geld einfach nicht für größere Anschaffungen. Der größte Wunsch, den die Eltern ihren Kindern erfüllen möchten, wenn sie mit der WESER-KURIER-Weihnachtshilfe bedacht werden, ist ein Doppelbett."Die Kinder sind größer geworden, und ihr Kinderzimmer ziemlich klein", berichtet die in der Neuen Vahr Nord lebende Mutter. Ihr ältester Sohn ist sieben Jahre alt und besucht die zweite Klasse. Für die Erledigung seiner Hausaufgaben fehlt ihm das passende Möbelstück:"Wir konnten noch keinen Schreibtisch kaufen", so Ajay Touati. Außerdem bräuchte er für den Weg zur Schule ein Fahrrad und einen Fahrradhel





