Im Ersten verzweifelt eine Frau an ihrer 'Familie mit Hindernissen'. Bei RTL präsentiert Mario Barth die schrägsten Fälle von Bürokratie-Wahnsinn und in 'Kühlschrank öffne dich!' (Sat.1) zaubern Profis ausgefallene Gerichte. Katrin sehnt sich nach einer harmonischen Familie, doch ihre Patchwork-Situation mit mehreren unfreiwillig verbundenen Familienmitgliedern stellt sie vor große Herausforderungen.

Um das angespannte Verhältnis zu ihrer Tochter Saskia zu verbessern, lädt sie alle zur Konfirmation von Saskia ein. Allerdings ist Saskia kürzlich zu ihrem Vater und dessen neuer Familie gezogen, während Katrins Stiefsohn bei ihnen eingezogen ist und für Chaos sorgt. In der neuen Best-of-Sendung geht es um die oft vernachlässigten Helden des Alltags wie Polizei, Feuerwehr, Ärzte und Pflegekräfte, die das Fundament unserer Gesellschaft bilden

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



brigitteonline / 🏆 23. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Referendum in Irland zu Familie und Rolle der Frau gescheitertDas Referendum über die Neufassung eines Verfassungsartikels zur Ehe und zur Rolle der Frau in der Familie in Irland ist gescheitert. Dies sagte am Samstag

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Gleichberechtigung: Irland: Referenden zu Familie und Rolle der Frau gescheitertDublin - Irlands Regierung hat eine Niederlage bei zwei Referenden eingeräumt, mit denen Formulierungen in der Verfassung zur Rolle der Frau im Haushalt

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Irland: Referenden zu Familie und Rolle der Frau gescheitertDer Wortlaut der irischen Verfassung wird vorerst nicht geändert. Zwei Referenden wollten die Rolle der Frau und der Familie in der Verfassung modernisieren.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Irland: Referenden zu Familie und Rolle der Frau gescheitertDie Regierung wollte die Verfassung modernisieren. Der Familienbegriff sollte erweitert, eine Formulierung zur Frau im Haushalt geändert werden. Der Regierungschef sieht das Vorhaben gescheitert.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Irland: Referenden zu Familie und Rolle der Frau gescheitertDie Regierung wollte die Verfassung modernisieren. Der Familienbegriff sollte erweitert, eine Formulierung zur Frau im Haushalt geändert werden. Der Regierungschef sieht das Vorhaben gescheitert.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Irland: Referenden zu Familie und Rolle der Frau gescheitertDie Regierung wollte die Verfassung modernisieren. Der Familienbegriff sollte erweitert, eine Formulierung zur Frau im Haushalt geändert werden. Der ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »