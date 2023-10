Fame Fighting - Das Spektakel des Jahres

Fame Fighting - hier für das Spektakel des Jahres anmelden! Es wird schweißtreibend! Es wird knallhart! Es wird das Sport-Event des Jahres! Am 4. November gibt es eine Premiere bei BILD: Fame Fighting! DER Box-Kampf der Trash-TV-Elite! Gleich neun Paare wollen zeigen, was neben dem Entertainment-Talent, sportlich in ihnen steckt. Und das alles im Box-Ring im Maritim-Hotel in Bonn. ▶︎Du hast keine Karten für den Kampf, willst aber dennoch dabei sein? Dann hast du Glück! Mit BILDplus bist du live dabei! Als BILDplus-Abonnent musst Du Dir zusätzlich den BILD-Fight-Pass für 5 Euro sichern, um am Kampfabend ganz entspannt das Spektakel genießen. Gestreamt wird das gesamte Event genau HIER in diesem Artikel auf bild.de. ▶︎Aleks Petrovic (32) gegen Diogo Sangre (29) ▶︎Sebastian Pannek (37) gegen Andrej Mangold (36) ▶︎Carina Spack (27) gegen Jessica Fiorini (27

