Falstaff: Das ist die beliebteste Bäckerei im Saarland

Das Feinschmecker-Magazin „Falstaff“ hat die beliebtesten Bäckereien Deutschlands gesucht. Falstaff wollte von der Leserschaft wissen, wo man das beste Brot und die süßesten Teilchen findet. Dabei kam es den meisten aber nicht nur auf ein breites Sortiment in der Lieblingsbäckerei an, sondern auch auf die Verwendung hochwertiger Zutaten, handwerkliche Tradition und Innovationsfreude.

Aus jedem Bundesland waren zehn Betriebe nominiert. Bis Dienstag, 17. Oktober, konnten die Saarländer daraus online ihren Gewinner auswählen.aus Saarbrücken die Verbraucher am meisten überzeugen. Der Betrieb heimste 28 Prozent aller Stimmen ein.

