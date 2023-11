Falsches Spiel mit Roger Rabbit: Ein Meisterwerk voller Trickfiguren

Sidneys Lieblingsfigur ist Donald Duck, sein erster Kinofilm war Disneys „Aladdin“ und bereits in der Grundschule las er eine Walt-Disney-Biografie. Wenn er könnte, würde er ins Disneyland auswandern, aber da das nicht geht, muss ihn seine Disney-Sammlung bei Laune halten. Es ist zeitgleich Hommage an den Film Noir und den magischen Glanz des Zeichentrickfilms: „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“ ist ein außergewöhnliches Meisterwerk voller Cameos klassischer Trickfiguren.

Das war ein echter Verwaltungsakt! Ein in Ungnade gefallener, alkoholsüchtiger Privatdetektiv schießt heimlich Fotos, die eine beliebte Nachtclubsängerin und einen Scherzartikelhersteller in einer kompromittierenden Situation zeigen. Kurz danach wird der Gatte der Nachtclubsängerin, ein hyperaktives Zeichentrick-Karnickel, des Mordes verdächtigt – und immer wieder springen Disney-Ikonen und populäre Figuren aus Konkurrenzstudios durchs Bil





🏆 7. Filmstarts » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

John McEnroe schwärmt von Roger Federer: 'Ein Traum wäre es, gegen Roger in Wimbledon zu spielen'John McEnroe hat in den höchsten Tönen von Roger Federer geredet. 'Ein Traum wäre es, gegen Roger in Wimbledon zu spielen', sagte der Amerikaner.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 7. / 80,08 Weiterlesen »

Disney+ führt heute ein günstigeres Abo ein: Was ihr über die 3 neuen Modelle wissen müsstAb heute erhöht Disney+ die Preise für Neukund:innen – und wird gleichzeitig günstiger, wenn ihr bereit seid, Werbung zu schauen. Wir erklären die Änderungen.

Herkunft: moviepilot - 🏆 7. / 80,08 Weiterlesen »

Intel-Quartalszahlen: Ein Umsatzminus, eine Geschäftsaufgabe, ein guter Ausblick und ein AktienplusWährend Intel im dritten Quartal noch einmal einen Umsatzrückgang verzeichnete, stehen die Zeichen auf Restrukturierung und Wachstum.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 7. / 80,08 Weiterlesen »

Intel-Quartalszahlen: Ein Umsatzminus, eine Geschäftsaufgabe, ein guter Ausblick und ein AktienplusWährend Intel im dritten Quartal noch einmal einen Umsatzrückgang verzeichnete, stehen die Zeichen auf Restrukturierung und Wachstum. Und so soll es im vierten Quartal dann doch schon wieder bergauf gehen, während die Langzeitpläne umgesetzt werden. So langsam glaubt das auch die Börse, die...

Herkunft: ComputerBase - 🏆 7. / 80,08 Weiterlesen »

Ein Baby überlebt: Vor 60 Jahren kracht ein Flugzeug in ein Bauernhaus in StraßVor 60 Jahren sterben im Burgheimer Ortsteil Straß vier Menschen beim Absturz eines Düsenjägers. Ein Baby überlebt unversehrt im Trümmerhaufen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 7. / 80,08 Weiterlesen »

Sie pürieren den Nahost-Konflikt: Ein Israeli, ein Palästinenser, ein Restaurant in BerlinDer Israeli Oz Ben David und der Palästinenser Jalil Dabit betreiben in Prenzlauer Berg zusammen ein Hummus-Restaurant. Jetzt haben sie ein Kochbuch geschrieben.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 7. / 80,08 Weiterlesen »